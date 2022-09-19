  • BIST 3.326,53
  • Altın 977.357
  • Dolar 18.2783
  • Euro 18.3018
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Cumhurbaşkanı Tatar, TASC yemeğine katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) düzenlediği gece etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, TASC yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları kapsamında TASC tarafından Rockefeller Center Plaza’da düzenlenen TASC Annual Gala Dinner etkinliğine katıldı.

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı yemekte, Türkiye Cumhuriyeti’nden bazı bakanlar, ABD’nin değişik eyaletlerinden gelen Türk ve yabancı toplum üyeleriyle üst düzey yetkililer de yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: KKTC'yi korumak hepimizin asli görevidir19 Eylül 2022 Pazartesi 14:33
  • Tunçtaşlı: Zaman birlik olma zamanıdır19 Eylül 2022 Pazartesi 14:25
  • FEMS (Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu) Genel Kurulu Tamamlandı19 Eylül 2022 Pazartesi 14:25
  • DEV-İŞ’ten güneyde istihdam duyurusu!19 Eylül 2022 Pazartesi 14:19
  • Vergi Dairesi Çalışanları Bakanlık Kapısına Molehiya Bıraktı19 Eylül 2022 Pazartesi 14:15
  • "Rusya KKTC’ye direkt uçuş yapabilir"19 Eylül 2022 Pazartesi 12:41
  • CTP, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu19 Eylül 2022 Pazartesi 12:18
  • Akansoy: Bugün itibariyle yeni bir süreç başladı19 Eylül 2022 Pazartesi 12:05
  • Şehir Plancıları Odası: Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi kaldırılamaz19 Eylül 2022 Pazartesi 11:51
  • Maliye Bakanı Şan “Gaziler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı19 Eylül 2022 Pazartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti