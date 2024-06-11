Cumhurbaşkanı Tatar: Tatbikat çok başarılı geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nda bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu belirterek, “Tatbikat çok başarılı geçti” dedi.

Tatar, “Sadece kendi insanımızı değil, aynı zamanda uluslararası sularda göçmenlere ve diğer bir takım felaketlerde KKTC olarak bizlerin de yardımcı olabileceğini bir kez daha burada gördük.” ifadesini kullandı.

Tatar, kara safhası Girne 101 Evler bölgesinde icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

-“Bugün tatbikatın kara safhası icra edildi”

Bugün tatbikatın kara safhasının icra edildiğini ifade eden Tatar, tatbikatın çok başarılı geçtiğini söyledi.

“Yapılan çalışmalar ve koordinasyonlarla KKTC’den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili ekipleri kendi egemenlik alanında, havada ve karada, önemli durumlarda arama-kurtarma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmektir” diye konuşan Tatar, hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve tatbikata katılan Türkiye Cumhuriyeti ekiplerine teşekkür etti.

KKTC’nin egemenlik alanı Doğu Akdeniz’de; karasularında, kıta sahasında, hava sahasında Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde nelerin yapılabileceğini bugün gerçekleştirilen tatbikatta gördüklerini belirten Tatar, “Bu tatbikatlara katılan biri olarak, araç-gereç ve teknolojinin de gelişmesiyle buraya yapılan yatırımlarda çok daha etkin bir şekilde arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdürülebildiğini gördüm.” dedi.

- “Büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum”

Geçen hafta gerçekleştirilen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Paneli" dolayısıyla TC Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldiğini ifade eden Tatar, KKTC olarak Mavi Vatan’a verdikleri önem ile aynı zamanda Mavi Vatan’ın üstündeki Gök Vatan’da, KKTC’nin bölgede ne kadar önemli olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

“Sadece kendi insanımızı değil, aynı zamanda uluslararası sularda göçmenlere ve diğer bir takım felaketlerde, KKTC olarak bizlerinde yardımcı olabileceğini bir kez daha burada gördük.” diye konuşan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak tatbikatta bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi.