Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Bayramını Kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, telefon görüşmesinde, Erdoğan’ın şahsında Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir bayram diledi.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAYRAM TEBRİK MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ayrıca yazılı bayram tebrik mesajı göndererek Mübarek Bayramın, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni etti. Erdoğan2ın mesajında şu ifadeler yer aldı.

“Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim,

Zat-ı Devletlerinin Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum.

Birlik, dayanışma ve kardeşlikle özdeşleştirdiğimiz bu Mübarek Bayramın, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor; Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum.”