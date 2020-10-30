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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Arayarak Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Arayarak Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı'nın her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Anavatanımızın güzel şehri İzmir’de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz, hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye’nin, tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı; etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.

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