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Cumhurbaşkanı Tatar, TC İçişleri Bakanı Soylu’nun annesinin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

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TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti
Cumhurbaşkanı Tatar, TC İçişleri Bakanı Soylu’nun annesinin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti

Soylu’nun annesinin vefat haberinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar taziye mesajı yayımlandı.

Tatar mesajında; ‘Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk’a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah’tan rahmet, Süleyman Soylu dostuma ve kederli ailesine sabırlar diliyorum’ dedi 

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