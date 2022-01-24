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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri’ni Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri’ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi yakında sona erecek olan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, KKTC-TC arasında  ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için acil ve önem arz eden hususlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, KKTC-TC arasındaki dış ticarette kullanılan belge ve sertifikaların kaldırılması veya en aza indirilmesi, ortak gümrük kapısı uygulanmasına geçilmesi, kamu ihalelerinde KKTC ve TC ürünlerinin karşılıklı olarak yerli malı fiyat avantajından faydalanması konularının yanı sıra, KKTC ile TC arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden olması ve KKTC-TC Serbest Ticaret Antlaşması’nın gerçekleşmesi konuları masaya yatırıldı.

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