Cumhurbaşkanı Tatar, TC Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Bayraktaroğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.

Bayraktaroğlu, KKTC’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, iki eşit egemen devlet stratejisine destek belirtti.

Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanının saygı ve şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın bu yıl 48. yıldönümünün idrak edildiğini söyleyerek, tüm şehitlere rahmet, gazilere şükran, o dönemin hükümet temsilcileri ve liderlerini yad ederek, saygı ve şükranlarını sundu.

Kıbrıslı Türklerin soykırımdan, katliamlardan geçtiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle mücadeleden vazgeçilmediğini söyleyen Tatar, 20 Temmuz 1974’te Mehmetçiğin adaya geldiğini, KKTC’nin temellerinin atıldığını anımsattı.

Federal temelde sürdürülen görüşmelerden sonuç alınamadığını söyleyen Tatar, Rum tarafının federal temelden beklentilerinin Rum-Yunan üstünlüğü ve otoritesinin tüm adaya yayılması olduğunu belirtti.

Tatar, Annan Planı’na Kıbrıslı Türklerin “evet” demesine rağmen Rumların “hayır” dediğini buna rağmen Rumların tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alındıklarını ve Türkiye’nin dışlandığını söyledi.

Federal temelde anlaşmaya ulaşılsa bile onun şartının sıfır asker sıfır garanti olduğunu, Kıbrıslı Türklerin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, “Bizim için sonun başlangıcı olur” dedi.

Yeni siyasette egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin işbirliği, adada barış ve huzurun devamının hedeflendiğini söyleyen Tatar, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Ukrayna savaşıyla bu modelin ve garantörlüğün öneminin bir kez daha görüldüğünü dile getiren Tatar, Rumların silahlanmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgesel istikrarın önemine işaret eden Tatar, bölgenin en güçlü ve büyük ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin hem kendi hem de Kıbrıslı Türklerin hakları ve menfaatlerin korumaya devam edeceğini belirtti.

Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sevgi ve saygılarını, silahlı kuvvetlere de esenlik dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından karşılıklı mesaj teatisi yapıldı.