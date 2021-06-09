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Cumhurbaşkanı Tatar: TC’den gelen 50 bin doz aşı ile 190 bin aşı sayısına ulaşıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden dün 50 bin doz Sinovac aşının ülkeye gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen aşı sayısının 190 bin olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar: TC’den gelen 50 bin doz aşı ile 190 bin aşı sayısına ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden dün 50 bin doz Sinovac aşının ülkeye gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen aşı sayısının 190 bin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 virüsüne karşı tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de mücadele verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nden dün gelen 50 bin doz DSÖ tarafından acil durum onayı almış olan Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen aşı sayısının 190 bin olduğunu, AB’den gelen aşı sayılarının ise sadece 30 bin 50 olduğunu kaydetti.

Ülkede on beş ayı aşkın bir süreden beri kendisinin Başbakanlık dönemimden itibaren Covid-19 ile birlikte yaşadıkları süreci bilimin öngördüğü tedbirlerin ülke koşullarına uyarlanmasını sağlayarak başarılı olunduğunu dile getiren Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu vesileyle ülkemize aşı akışının sağlanmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tüm zorluklara rağmen destekleri için teşekkür ederim.

Son gelen aşılar ile Covid-19 ile mücadele devam ederken 4 Haziran’dan itibaren iki taraf arasında sınır geçişleriyle ilgili olarak COVID-19 önlemlerinin senkronize edilerek tüm geçiş noktaları yeniden açılmıştır.

Böylelikle ayrım yapılmadan KKTC vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı altında sınır kapılarından karşılıklı geçebilmeleri sağlanmıştır. Burada üçüncü ülke vatandaşlarının ülke girişlerinde geldikleri ülkenin bir başka deyişle ikamet ettikleri ülkenin renk koduna göre sınır kapılarından giriş sağlanırken bu bağlamda Türkiye’den gelişlerde çift aşılı olanlar için karantina uygulanmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda kara sınır kapılarını COVID-19 tedbirleri senkronize edilerek açılması sağlanmış olması adaya giriş kapısı ne olursa olsun ülkelerin renk kodları ile ilgili yürüklükte olan kurallara tabi olacağından farklı anlaşılmamalıdır. Bugüne kadar gösterdiğimiz bu başarının devamlılığı pek tabii ki aşı programı ve tedbirlere halkımızın gösterdiği anlayış ile sağlanacaktır.”

       

       

 

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