Cumhurbaşkanı Tatar: TC’nin KKTC’ye Yatırım Yapmasıyla Daha Güvenilir Yaşam Fırsatları Sağlanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ve dernek yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ve dernek yönetimini kabul etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği KKTC Şubesi Ofisi’nin Köşklüçiftlik’teki binasının açılış törenine davet etti.

Kaan konuşmasında, Türkiye ile Kıbrıs Türk iş dünyasını bir araya getirerek KKTC’yi uluslararası arenada yapılacak olan yatırımlarla geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD yönetimini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bağların olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı ziyarete de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devlet vizyonuna verdiği desteğin önemine işaret etti.

Annan Planı’ndan sonra Kıbrıs Türk halkının büyük bir haksızlıkla karşı karşıya bırakıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının referandumda hayır demesine ve 1960 Kuruluş Antlaşması’nda Türkiye veya Yunanistan’ın üye olmadığı herhangi bir topluluğa, Kıbrıs’ın üye olmasının mümkün olmayacağı maddesinin yer almasına rağmen Rumların tek taraflı AB’ye alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de değişen konjonktürle Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kaçınılmaz olduğunu, federal çatı altında bir yapının Türk-Yunan dengesi açısından mümkün olmadığını, Kıbrıs Türkü’nün artık yeni vizyonunun egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletin iş birliği olduğunu ve bunu tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı bağımsız devlet olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin ilişkilerinin güçlenip gelişerek iletişim dünyasında fırsatların değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye yatırım yapmasıyla daha güvenilir yaşam fırsatlarının sağlanacağını, KKTC’nin daha da güçlenmesiyle ulusal hak ve çıkarlarımızı koruyabileceğimizi dile getirerek: “Ekonomik ve siyasi boyutuyla beraber var olmak hepimizi güçlendirecektir” dedi.

Kıbrıs Türk halkını tamamen Anadolu’dan koparmak amacıyla oynanan tezgahla Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Rum tarafına yama olmasının amaçlandığını, Rum Yönetimi içerisinde azınlık hakları ile şekillendirilmemizin asla söz konusu olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun ulusal davamıza yakışmayan bir süreç olduğunu belirtti.

Hakkımızı almak için bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize ekibiyle birlikte yapacağı ziyaretin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.