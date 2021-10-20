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Cumhurbaşkanı Tatar, TDP, YDP ve DP ile bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulup kurulamayacağını değerlendirmek üzere siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, TDP, YDP ve DP ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulup kurulamayacağını değerlendirmek üzere siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün ilk olarak Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştü. Hasipoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 60 günlük sürecin başladığını belirterek, erken genel seçime gitmenin elzem olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, parti olarak erken seçim için farklı tarihler ortaya koyduklarını ancak hükümetin hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise seçimin artık daha fazla geciktirilmemesi ve bir an önce erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Özersay, Aralık ayında bir seçim için görüşlerinin olumlu olduğunu ve destek vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar siyasi parti temsilcileriyle görüşmesinin ardından basına değerlendirmede bulundu. Tatar, Meclis’in şu andaki yapısına bakarak hükümeti kurmak için birini görevlendirme noktasında olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anaysal hakkım olsa da Meclis’i feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir.

Temmennim siyasi partilerin uzlaşdısıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ise TDP, YDP ve DP Genel Başkan veya temsilcileiryle bir araya gelecek. Tatar önümüzdeki hafta ise bağımsız vekillerle görüşecek. 

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