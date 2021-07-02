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Cumhurbaşkanı Tatar Temaslarda Bulunmak Amacıyla Yarın Türkiye’ye Gidiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Tatar Temaslarda Bulunmak Amacıyla Yarın Türkiye’ye Gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetli olarak 3-6 Temmuz tarihlerinde Elazığ, Malatya ve İstanbul’a ziyaret ve temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 14.00’de  İstanbul’a hareket edecek, İstanbul’a varışı sonrasında bazı temas ve görüşmelerde bulunacak, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak ve daha sonra Elazığ’a hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Temmuz Pazar günü Elazığ’da  TV kanalları ile röportajlar gerçekleştirdikten sonra  bazı ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunacak. Daha sonra  Kıbrıs’ta Kanlı Noel saldırılarında Kumsal’da banyo odasına Rumlar tarafından katledilen  Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan’ın eşi Mürrüvet İlhan ile çocuklarının kabirlerini ziyaret edecek, kabirlere KKTC’den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak.

Tatar, Emekli Tuğgeneral İlhan’ın evi ziyaret edecek ve akşam saatlerinde TV programlarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Temmuz Pazartesi günü ise Fırat Üniversitesi’nde  “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün  Mücadelesi” konulu konferans verecek, TV kanallarındaki programlara katılacak ve Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek.

6 Temmuz Salı günü İstanbul’a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, bazı temas ve görüşmelerden sonra saat 21.30’da KKTC’ye dönecek.

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