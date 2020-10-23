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Cumhurbaşkanı Tatar TMT Anıtı’na Çelenk Koydu, Denktaş’ın Kabrini Ziyaret Etti

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 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ortaköy’de bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’na çelenk koyd
Cumhurbaşkanı Tatar TMT Anıtı’na Çelenk Koydu, Denktaş’ın Kabrini Ziyaret Etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ortaköy’de bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’na çelenk koydu.

Buradaki törene, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serkan Öcal, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Törende İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Tatar anıt özel defterini imzaladı.

Tatar TMT Anıtı’ndaki özel deftere şunları kaydetti:

“Aziz Kurucu Cumhurbaşkanı’mız

Rauf Raif Denktaş,

Önderliğinizdeki varoluş mücadelesi sonucunda Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlığının resmiyet kazandığı, zatıalinizin de kurucusu olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak onurlu bir görevi devraldığım bugünde, Kıbrıs Türk halkı için yapmış olduğunuz büyük fedakarlıkların bilinciyle sizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.

Üstlenmiş olduğum görev süresince, büyük acı, zorluk ve fedakarlıklar sonucu elde edilen bu kutsal mirası yaşatmak daha da yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak başlıca sorumluluğum olacaktır. Kıbrıs Türk halkının bugün sahip olduğu egemen devleti, özgürce yaşadığı toprakları uğruna verilen mücadeleleri ve ödenen bedelleri asla unutmamak ve unutturmamak için canla başla çalışmak en büyük ilkem olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başta demokratik ve ekonomik yönden olmak üzere her alanda kalkınması, güçlenmesi ve dünya standartları seviyesinde bir yaşama kavuşması, güçlenmesi ve dünya standartları seviyesinde bir yaşama kavuşması hedefiyle tüm gücümle çalışacağım. Kıbrıs konusunda, sizlerin mücadelesinden ve halkımdan aldığım güçle, Kıbrıs Türk halkının haklarının göz ardı edilmediği, iki halkın siyasi eşitliğine dayalı bir anlaşma için uğraş verirken, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi yegâne güvencemiz olmaya devam edecektir.

Anavatan Türkiye ile diplomatik iş birliği yanında ekonomik iş birliğimizi de daha da güçlendirerek, Kıbrıs Türk halkına bu topraklarda, onurlu bir geleceği yaratmak temel hedefimiz olacaktır. Emekleriniz, çabalarınız, mücadeleniz unutulamaz. Huzur içinde yatın. Merak etmeyin. Gelecek artık emin ellerde ve güvendedir.”

“MÜCAHİT RUHUYLA İZİNİZDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ”

Tatar, daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini de ziyaret etti ve buradaki özel defteri  imzaladı.

Tatar buradaki deftere, “Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı’m, Cumhurbaşkanı olarak izinizde, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’imizi güçlendirmek ve halkımıza güvenli ve müreffeh bir gelecek sunabilmek için Mücahit ruhuyla izinizde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ruhunuz şâd olsun.” yazdı.

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