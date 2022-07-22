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Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy şehitlerini andı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy şehitlerini andı: “Egemen eşitliğimiz ile eşit uluslararası statümüze sahip çıkmak, gelecek kuşaklara ve toprağa verdiğimiz şehitlerimize karşı tarihsel sorumluluğumuzdur”
Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, millî mücadele yılları ve 1974 Mutlu Barış Harekâtı sırasında şehit düşen Topçuköylü toplam 9 şehidi büyük bir saygı, minnet ve özlemle andıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Topçuköy Şehitleri’ni andığı mesajında, “Egemen eşitliğimizle eşit uluslararası statümüze sahip çıkmak; gelecek kuşaklara ve toprağa verdiğimiz şehitlerimize karşı tarihsel sorumluluğumuzdur” dedi.

Tatar, özgürlük, güvenlik ve onurlu bir yaşam uğruna toprağa verilen tüm şehitler gibi Topçuköylü şehitlerin de millî mücadele yıllarından KKTC’nin kurulmasına kadar, her türlü direniş ve kahramanlık öyküsü yazan Kıbrıs Türkü’nün egemen devletini yüceltmek için birlik ve beraberliğini korumasının ne denli önemli olduğunu topluma hatırlattığını belirtti.

Topçuköy’ün yanı sıra Alaminyo, Taşkent, Atlılar, Muratağa ve Sandallar katliamları ile Limasol, Baf ve diğer bölgelerde yaşananların Rum barbarlığı, vahşeti ve mezaliminin en büyük kanıtı olduğunu ifade eden Tatar, “Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Uğruna şehit düştüğünüz kutsal değerler ile emanetlerinizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar geçse de özgür ve onurlu bir yaşam için verilen kutsal mücadelenin devam ettiğine işaret ederek, “Mücahit Kıbrıs Türkü’nün mukavemeti, Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan meşru müdahalesi olan Mutlu Barış Harekâtı’yla özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türkü, bugün müktesep haklarını tüm dünyaya hatırlatmakta, Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik büyük bir kararlılıkla adımlarını atmaktadır” dedi.

Cenevre’deki görüşmelerde, Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet olduğu gerçeğini BM genel sekreterine sunarken bunun yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu birçok platformda vurguladığını söyleyen Tatar, “Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz de eski Doğu Akdeniz değildir. Bize düşen görev, bölgedeki Türk-Yunan dengesini korurken aynı zamanda başta BM ve AB olmak üzere ilgili tüm ülkeleri müktesep eşitliğimizin gereği olarak Rum tarafını uyarmalarına ve egemen eşitliğimiz ile eşit uluslararası statümüzün teyidine zorlamaktadır. Bu, bizim gelecek kuşaklara, bu ulvi emel uğruna toprağa verdiğimiz şehitlerimize karşı tarihsel sorumluluğumuzdur” ifadesini kullandı.

Tatar, tüm şehitleri bir kere daha rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

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