Cumhurbaşkanı Tatar, TSK Güçlendirme Vakfı KKTC Fahri Tanıtım Kurulu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı, Emekli Subay Bülent Meydanlı ile üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin milli savunmadaki başarılarından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi, başarılarının devamını diledi.

1974 Barış Harekatı’ndan sonra TSK’nın geliştirilmesi, dışa bağımlılığının azaltılması ve milli tesisatının hazırlanması için TSK Güçlendirme Vakfı’nın ivme kazandığını kaydeden Tatar, TSK’nın başarılarından bahsetti ve daha da güçlenmesini temenni etti.

TSK Güçlendirme Vakfı KKTC Fahri Tanıtım Kurulu’na duyarlılık ve hassasiyeti için teşekkür eden Tatar, Kurula çalışmalarında başarılar diledi.

-Meydanlı

TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Başkanı Bülent Meydanlı ise Vakfın KKTC’de yeni olduğunu belirterek, çalışmalarından bahsetti.

Meydanlı, TSK Güçlendirme Vakfı’nın Türkiye’nin savunma sanayisinde faaliyet gösteren ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketleri ile ortaklığı olduğu bilgisini de aktardı.