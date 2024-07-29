Cumhurbaşkanı Tatar, Tuğlu ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4 Ağustos’ta başlayacak 62. Mehmetçik Üzüm Festivali'ne davet edildiği kabulde yaptığı konuşmada, Mehmetçik Üzüm Festivali'nin ülkenin kültürünü yansıtan önemli bir festival olduğunu dile getirdi.

Tatar, turizmin gelişmesi ve yeni yatırımlarla ülkenin en gözde bölgelerinden birinin Bafra bölgesi olduğunu belirtti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ettiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığı, örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması bakımından üzüm ürünlerinin üretiminin önemli ve değerli olduğunu kaydetti.

Üzüm Festivali'ne ülke genelinden katılımın olmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının kültürünü koruyalım. İki ayrı halk olmamızın nedeni kültürümüzdür. Uluslararası teamüllerde ayrı bir kültüre sahipsen, farklı bir tarihin varsa o zaman halk olma özelliğiniz vardır. Kıbrıs Türk halkı da tüm bu zengin özellikleriyle ayrı bir halk olma özelliğini koruyup sürdürmüştür.” diye konuştu.