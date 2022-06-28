Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2231’inci kuruluş yılını kutladı

Tatar, köklü ve milli değerleriyle şanlı Türk Ordusu’nun temel taşlarından olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2 bin 231’inci yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını ifade ederek, “Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan Milattan Önce 209’da temelleri atılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin diğer unsurlarıyla birlik içinde terörle mücadelede ve her türlü tehdit ile tehlikeye karşı kutsal vatanın müdafaasında büyük rol oynayan Kara Kuvvetleri’nin görevlerini tarih boyunca teşkilat yapısı ve eğitimi ile disiplin, azim ve kararlıkla sürdürmesinden Kıbrıs Türk halkı olarak büyük gurur duyduğumuzu paylaşırım” dedi.

Tatar, şanlı Türk tarihi boyunca unutulmaz başarılara ve kutlu zaferlere imza atan Türk Kara Kuvvetleri ve tüm Türk ordusunun, büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının güvenliği, hürriyeti ve egemenliği hususunda yeri doldurulamaz önemini de vurguladı.

Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs Adası’nda yıllardan bu yana verdiği varoluş ve egemenlik mücadelesinde büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin ve şanlı Türk Ordusu’nun verdiği destek ve tarihten gelen garantörlük haklarının devamının Kıbrıs Türk halkı için önemini yineleyen Tatar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Adası’nda egemen devletimize sahip çıkarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinde Türk Ordusu’nun 1974 Barış Harekatı’yla adaya barışı ve huzuru getirerek Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına yeniden kavuşmasındaki unutulmaz önemini bir kez daha hatırlatmakta büyük fayda görüyorum.

Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünde; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ederken; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin aile fertlerine saygılarımı sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük gücü olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 2231’inci yıl dönümünü can-ı gönülden tebrik ediyorum.”