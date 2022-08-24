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Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Standartları Enstitüsü Yönetimini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Standartları Enstitüsü Yönetimini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Standartları Enstitüsü Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mahmut Sami Şahin başkanlığındaki Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakaladığı standartlar çerçevesinde Türk ekonomisinin rekabet ortamında geldiği düzeyin gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ihracat potansiyelini arttırabilmesinde yakalanan standartların büyük önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, TSE’nin ilkeler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla kurumların yakaladığı standartların ve sergilenen kararlılığın önemine işaret etti. KKTC’nin kendi ölçeğinde evrensel standartları yakalayabilmesi için çeşitli çalışmalar içerisinde olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerin (TSE) buradaki varlığı ve yol göstericiliği bizler için son derece önemlidir” dedi ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Gelişimin ve yeni uygulamalarla verimliliği artırmanın önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kaliteyi yükselterek uluslararası ölçekte çeşitli alanlarda rekabeti sürdürmek gerektiğini belirtti. “Yükseköğrenim, turizm ve inşaat sektörlerine yapılan yatırımlarla bölge ülkeleri ile rekabet potansiyeli yaratılmaktadır” Genç bir cumhuriyet olan KKTC’nin önemli sektörlerde yatırımlarının bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; yükseköğrenim, turizm ve inşaat sektörlerinde yapılan yatırımlar ve oluşan standartlarla bölge ülkeleri ile rekabet potansiyelinin yaratıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim dünyasında yakın ülkelerle rekabet edebilir standartlara ulaşmanın ve refahı artırmanın önemini vurgulayarak özverili çalışmalarla ülke ekonomisinin altyapısını ve verimliliğini yükseltmek gerektiğini sözlerine ekledi. Türk Standartları Enstitüsü başkanlığına seçilen Mahmut Sami Şahin de, ilk resmi ziyaretlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a gerçekleştirdiklerini ifade ederek TSE’nin uluslararası alanda ve KKTC’deki temsilciliğinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi aktardı.

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