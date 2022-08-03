Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Üroloji Derneği heyetini kabul etti

Türk Üroloji Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulundu.

Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan ziyaret ve davet için memnuniyetini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin turizm, aynı zamanda da bir eğitim adası olduğunu vurgulayarak özellikle sağlık alanındaki kongrelerin ülkede yapılmasının, uluslararası tanıtım açısından önemli olduğunu belirtti.

Tatar, “Tıptaki gelişmelerle birlikte sağlık alanında yapılan çalışmalar fevkalade önem arz etmektedir. Yapılacak olan kongre de vatandaşlara, tıptaki son gelişmelerin neler olduğu konusunda bilgi verme açısından önemlidir” diyerek Türk Üroloji Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 27-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan 31. Ulusal Üroloji Kongresi’ne, dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın konuşmacı olarak davet edildiğini ve prostat kanseri ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vereceğini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.