Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye A Milli Futbol Takımı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçında Hollanda’yı 4-2 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.
Tatar,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler .. başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçında Hollanda’yı 4-2 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.
Tatar,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler .. başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.