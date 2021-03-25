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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye A Milli Futbol Takımı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçında Hollanda’yı yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye A Milli Futbol Takımı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçında Hollanda’yı 4-2 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Tatar,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler .. başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

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