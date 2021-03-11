Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Miraç Kandilini kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Miraç Kandilini kutladı.

Görüşmede, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler ile Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan gayrı resmi 5+BM toplantısı ve toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın yapacağı Ankara ziyareti de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şekline bir kez daha desteklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı Tatar, desteklerinden dolayı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.