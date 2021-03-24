Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "en samimi ve en içten duygularla" tebrik ederken, Türkiye'ye ve Türk ulusuna hizmet yolunda başarılar diledi.