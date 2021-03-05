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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 

 

Ticaret Bakanı Pekcan kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, karşılıklı ticaret ve ekonominin gelişmesi ve Kıbrıs ürünlerinin uluslararası pazarlara ihracatının yapılması için atılacak ortak adımlar konusunda değerlendirmelerde bulunmak istediklerini söyledi. KKTC’de girişim imkanlarının olduğuna işaret eden Pekcan, yatırım çeşitliliği ve pazarlara sorunsuz ulaşımın el birliği ile gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını, yapılacak çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını belirtti. 

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Türkiye’de gerçekleşen helikopter kazasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladığı konuşmasında, 4 Mart 1964 tarihinde BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm Kıbrıs’ın temsilcisi olduğu şeklindeki 186 sayılı kararına değinerek bu haksız kararın halen orada durduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu haksızlığa karşı mücadeleyi sürdürdüklerini kaydederek, KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti’nin yol göstericiliği ile çok mesafe kat ettiklerini belirtti.  

 

Turizm adası olan KKTC’nin pandemi dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, karantina uygulamalarının sonucu büyük ekonomik sıkıntıların olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, aşılanma programı ile pandeminin hafiflemesiyle lokomotif sektörlerin zaman içerisinde eksi boyutlarına ulaşacağına inanç belirtti. 

 

Pandemi sonrası, önümüzün açık olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan, garantör ülke ve Doğu Akdeniz’deki en güçlü ülke olan Türkiye ile hem gönül bağı hem de siyasi ve ekonomik bağların güçlenmesiyle KKTC’nin zemininin güçlendiğini vurguladı. 

 

Mavi Vatan’da KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki komşu devletin iş birliği politikasının ileriye taşınmasının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın gerekliliğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin adada tarihten gelen hakları olduğunu belirterek, “Burada kökleri vardır. Aynı milletin evlatlarıyız. Ve dolayısıyla Kıbrıslı Türkler yalnız değildirler. Bunu da bizi ziyaret edenlere hep söylüyoruz” diye konuştu. 

 

Kıbrıs Türk halkına refah dolu bir gelecek vermek için çalıştıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyanın da artık yeni politikamızı konuştuğunu ve bu politikayı Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantıda görüşeceklerini kaydetti. 

 

“Ulusal çıkarlarımız ve milli menfaatlerimiz bu coğrafyada bu siyaseti gerektirmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte Annan Planı’nda olduğu gibi Rum tarafının tavrı dolayısıyla pek çok fırsatın heba edildiğini hatırlattı.  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin pandemi sürecinde KKTC’ye verdiği desteği de anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomilerin gelişmesi için önce inanmak ve devlete sahip çıkmak gerektiğini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin devam edeceğine olan inancımızın sizler de teminatısınız” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve heyetine ziyaretlerinden dolayı da teşekkür etti.

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