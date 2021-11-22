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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yetkililerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yılmaz Karaca başkanlığındaki Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) yönetim kurulu üyelerini ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Uluslararası İlişkiler başkanlığına seçilen gazeteci Reşat Akar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yetkililerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yılmaz Karaca başkanlığındaki Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) yönetim kurulu üyelerini ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Uluslararası İlişkiler başkanlığına seçilen gazeteci Reşat Akar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, federasyon yetkililerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti’ni ve halkını selamladı.

Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve bağların geliştirilmesi için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş dönemlerinden beri her zaman çalışmalar içinde olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim kanalları ve teknolojiden faydalanarak Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin varlığına dayalı bir antlaşma siyasetine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceği belirtti ve Kıbrıs Türk halkının güvenlik içerisinde yaşamasının yegane teminatının Türk askeri olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen gazeteciler federasyonu ile iletişim kanallarının geliştirilmesinin genç kuşakların Kıbrıs milli davasına olan bağlılıklarını ileriye taşımak adına önem arz ettiği ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyona ve değerli bir gazeteci olan Reşat Akar’a çalışmalarında başarılar diledi.

KARACA

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye’deki en büyük meslek örgütlerinden biri olan federasyon ve çalışmaları hakkında bilgi vererek KKTC’nin kendileri için önemli olduğunu ve ilk yönetim kurulu toplantısını burada gerçekleştirmek üzere ülkeye geldiklerini ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Uluslararası İlişkiler başkanlığına seçilen Reşat Akar ise konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin medya sektöründe de geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na KKTC’ye verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

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