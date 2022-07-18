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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabul sırasında yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümünde Kıbrıs gazilerini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok büyük acılar ve göçler yaşayan Kıbrıs Türk halkının, Mehmetçik’in adaya adım attığı 20 Temmuz 1974’te bağımsızlığına kavuştuğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının müktesep hak olarak eşit egemenliğini ve eşit uluslararası statüsünü talep etmesinin en doğal hakkı olduğunu ve bugün yürütülen siyasetin temelinde egemen eşitlik meselesi olduğunu kaydetti.

Tatar, Rum darbesinin ardından Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanmasıyla Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, Kıbrıs gazilerine teşekkürlerini ve minnet duygularını iletti ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Anavatan Türkiye ile birlikte hareket eden bir siyaset yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin zihniyetinin farklı oyunlarla Türkiye’nin dışlanmasını ve AB mekanizmaları çerçevesinde bölgede kendi hakimiyetlerini sağlamayı öngördüğünü söyledi.

“Sıfır asker, sıfır garanti” noktasında Türk askerinin adadan çekilmesini ve garantörlük sisteminin kaldırılmasını hedefleyen bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu ve bunun asla kabul edilmeyeceğini söyleyen Tatar, Kıbrıs’taki yeni siyasetin egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statü temelinde bir antlaşmayı öngördüğünü kaydetti.

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