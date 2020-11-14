Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile devamlı bağlantı içinde olacağım

Konuşmasına “Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir halk için en büyük erdemlerden biri kendi bağımsızlığını ilan etmek, kendi Devleti’ni kurmaktır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk tarihinin en önemli günlerinin başında gelmektedir. 15 Kasım 1983 günü egemenliğimizin simgesi Cumhuriyet Meclisimiz toplanmış ve oy birliği ile bağımsızlık bildirgemizi onaylamış, Devletimizin ilanını kararlaştırmıştır. “dedi.

“1974 öncesinde cemaat statüsünde tükenişe doğru giderken bugün Devlet sahibi bir halk noktasına gelmiş bulunuyoruz “ifadelerini kullanan Tatar, Cumhuriyetin kıymetini bilerek, onu daha güzel günlere taşıma çabası içerisinde olunması gerektiğini kaydetti. Tatar, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni esenlendirerek, yüceltmeliyiz. Bir çözüm ve anlaşma bizim de talebimizdir ama bunun başarılabilmesinin sadece bizim özverimizle elde edilmesi mümkün değildir. Ve şurası da bir gerçek ki komşularımız henüz 1974 öncesine dönme, bizi kendi idareleri altına sokma hayalinden vazgeçmiş değildirler.” Şeklinde konuştu. Tatar, bölgede önemli gelişmeler yaşandığını ve mutlaka tarihten ders çıkarılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Tatar, “Kafkasya’da Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de Kuzey Afrika’da olup bitenleri iyi değerlendirmeliyiz. Tarihten mutlaka ders çıkarmalıyız. Bölgemizde enerji ve ticaret odaklı ciddi bir uluslararası rekabet, mücadele vardır. Biz eğer Devletimizden koparsak, Anavatan Türkiye ile garantörlük ve kardeşlik ilişkilerimizi devam ettirmezsek, haklarımızı ve özgürlüğümüzü korumakta sıkıntı yaşayabiliriz. Yarınlarımızın ne olacağı bizim bugünkü duruşumuzla şekillenecektir.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Eğer biz birlik beraberliğimizi bozarsak, Devletimizden, egemenliğimizden, topraklarımızdan, güvenliğimizden taviz verebileceğimiz izlenimi yaratırsak Rum tarafı 1974 öncesine dönüş hayalini sürdürecektir. Benim tutumum tamamen sizlerin özgürlüğünü, egemenliğini, refah ve mutluluğunu, gözetmeye yöneliktir” şeklinde konuştu.

Tatar, “Tüm Devletlerin olduğu gibi bizim de bazı sorunlarımız vardır. Tabii ki çok daha iyi noktalarda olabilirdik. Ama olamadık diye kendi bindiğimiz dalı, kendi yarattığımız bir değeri, Devletimizi de gereksiz şekilde yıpratmayalım. Ben yürekten inanıyorum ki tüm Dünyayı olumsuz yönde etkileyen salgın süreci geride kaldıktan sonra ülkemiz hızlı bir yükseliş dönemine girecektir. Cumhurbaşkanınız olarak ben, tüm kesimlerin yanındayım ve sorunlarınızın giderilmesi için sizlerle, hükümetimizle, Türkiye ile devamlı bağlantı içinde olacağım” ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmde, yüksek öğrenimde, bilişimde, hafif sanayide, emlak sektöründe, endüstriyel tarım ve hayvancılıkta ileri gitmek için çok uygun koşullara sahip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, “ Türkiye’den gelen suyun kullanıma girmesi ile tarımda yep yeni bir döneme girilmiştir. Yeter ki Devlet etkin ve üretken bir yapıya kavuşsun. Yeter ki alt yapımız daha da güçlü bir hale gelsin” dedi.

Tatar, Lefkoşa’da yapımı kısa sürede tamamlanan Acil Durum Hastanesi’ni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yarın açılacağını da anımsatarak, yakında 500 yataklı yeni Devlet Hastanesinin temelini atacaklarını belirtti. Girne’deki yeni hastane ile birlikte Güzelyurt’ta yapımı yıllardır devam eden hastane inşaatlarının da mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanacağını ifade eden Tatar, başlatılan yol çalışmaları ile yeni havalimanının en kısa sürede tamamlanmasının alt yapıda ciddi bir gelişme sağlayacağını söyledi.

Konuşmasında biran önce hükümetin kurulması yönündeki beklentisini de dile getiren Tatar, “Benim beklentim, bir an önce hükümetimizin kurulması ve Türkiye ile 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün salgın sürecinin yaralarını saracak, salgın sürecinden olumsuz şekilde etkilenen sektörlerin ayakta kalmalarını sağlayacak, döviz fiyatlarının yükselmesi sonucu düşen alım gücünü iyileştirecek bir içerikte imzalanmasıdır. Herkes bu konuda sorumlu bir tutum içinde olmalıdır”dedi. Dünyanın gördüğü en öldürücü, en yıkıcı salgın süreçlerinden birinin içinden geçildiğini yineleyen Tatar, salgının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin uyulmasının önemini vurgladı ve önlemlere sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulundu. Konuşmasında Rum Lideri ile yaptığı görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı Devlet çatısı altında yaşayan iki halk olarak işbirliği yapmakla işe başlanmasının en doğrusu olduğunu Rum liderine söylediğini vurguladı.

Tatar, “Biz Kıbrıs’ı bölgeye örnek bir barış ve uzlaşı Adası yapmak istiyoruz. Gerginlikten krizden yana değiliz. Ancak bunun için bazı gerçeklerin artık kabul edilmesi lazımdır. Federasyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bölgede yaşanan gelişmeler ortadadır. Artık, mevcut kalıpların dışına çıkılarak yeni fikirler, modellerle masaya oturmalıyız. Bunların başında da iki devlete dayalı çözüm gelmektedir. Sürdürülebilir ve gerçek olan iki devletliliktir ve ancak egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mümkün olabilir. İki ayrı Devlet çatısı altında yaşayan iki halk olarak işbirliği yapmakla işe başlamamız en doğrusudur. Rum komşularımız hayalden vazgeçip Kıbrıs’ın bizim de vatanımız olduğu gerçeğini, Kıbrıs’ta bizim de egemenlik hakkımız olduğunu kabul etmelidirler. Aksi takdirde herkes yolunda gitmeye devam edecektir”şeklinde konuştu. Konuşmasında özgürlük Mücüadelesi lideri Dr Fazıl Küçük ve devletin kurucu Cumhurbaşknaı Rauf Denktaş başta olmak üzere Cumhuriyetin ilanına kadar görev alan herkesi rahmet, sevgi ve saygı ile andığını da ifade eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında olmuştur. Devletimiz bizim egemenliğimizdir, özgürlüğümüzdür, irademizdir. Masadaki dayanağımız, gücümüz, geleceğimizin güvencesidir. “ dedi