Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Nilüfer ilçesinde bulunan Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda Kıbrıs gazileri ve şehit aileleriyle bir araya gelen Tatar, yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'te adaya adım atan Kıbrıs gazilerinin tarih yazdığının altını çizdi.

Tatar, davet üzerine ziyaret ettiği dernekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Bursa’ya “kültür başkenti” açılış törenine katılmak üzere geldiğini, bu çerçevede Kıbrıs gazileriyle de bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa’nın Osmanlı’nın ilk başkenti olduğunu hatırlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli şehirlerinden olduğunu ifade ettiği Bursa’daki temaslarına değindi.

Kıbrıs Türk halkının Türk halkıyla tarih boyunca bir olduğunu, Osmanlı’nın 307 yıl Kıbrıs’ı yönettiğini, İngiltere’ye kiralanmasının ardından sıkıntıların ortaya çıktığını, Kıbrıs Türk halkına milli mücadele yıllarında her türlü acımasız saldırıların, katliamların yapıldığını anlatan Tatar, Rum Yunan saldırılarının Türkiye’nin adaya gelmesiyle son bulduğunu, barış geldiğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’den hiç bir zaman kopmadığını, Türk varlığını Kıbrıs’ta koruduğunu, adanın Yunanistan’a bağlanmaması için mücadele verdiğini kaydetti.

O zor yılları ve Barış Harekatı sürecini anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının adanın eşit ortağı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta Türk halkının bir tarih yazdığını ifade eden Tatar, şehitler ve gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

“Şehitlerimizi ne unuturuz ne de unuttururuz” diyen Tatar, Kıbrıs’ta mücadelenin bitmediğini, siyasi mücadelenin sürdüğünü, Kıbrıs Türk halkının adanın gerçekleri çerçevesinde devletinin çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti ile yakın iş birliği içinde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Tatar, 1974 sonrası Kıbrıs’ta turizm, eğitim, inşaat, hizmet sektörü, sanayide gelişen bir KKTC olduğunu, bu gelinen noktadan geriye dönüşü asla kabul etmeyeceklerini, Kıbrıs’ta artık ortaklığı değil, yan yana yaşayan iki ayrı eşit egemen, Türkiye’nin garantörlüğünün sürdüğü devleti savunduklarını kaydetti.

Federasyon görüşmelerinin kendisinin seçilmesiyle bittiğini ifade eden Tatar, askerin çekilmesi veya Türkiye’nin garantörlükten vazgeçmesinin asla kabul edilemeyeceğini, aksine Türkiye ile var olan ilişkileri daha da geliştirmek, Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk halkına da seslenerek, “Her Türk insanı şehitler diyarı KKTC’yi en az bir kez ziyaret etmeli” çağrısında bulundu, kardeşlik bağlarının, ziyaretlerle geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Tatar’a, konuşmasının ardından plaket takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi, sergi gezildi.