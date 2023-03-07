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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası büyük acı yaşandığını belirterek, deprem dolayısıyla yaşamını yitirenlere bir kez daha rahmet; yakınlarına sabır diledi.

Türkiye’de yapılan çalışmalarla yaraların en erken zamanda sarılması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Dualarımız 11 il ile birlikte” dedi.

Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargolarını aşmak için mücadele ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkiye Spor Yazarları Derneği gibi önemli kurum ve kuruluşlarının Kıbrıs Türklerinin her zaman yanında olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türk gençlerine moral ve motivasyon olarak spor, kardeşlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı sporcuların uluslararası yarışmalarda Türkiye milli takımı içerisinde yer alarak KKTC’nin adını duyurmakta olduklarını söyledi.

KKTC Devleti’nin kendi imkanları çerçevesinde başarılı sporcular için fırsat yaratmak için uğraş verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, TSYD yönetimine Kıbrıs Türk sporuna verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

TONGSİR

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a kabul dolayısıyla teşekkür ederek, 2 bin gazetecinin yer aldığı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde temsilcilerinin olduğu önemli bir medya kuruluşu olduklarını ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne büyük önem verdiklerini dile getirdi.

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