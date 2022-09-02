Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yıllardır KKTC’deki alt yapı çalışmalarının devam ettiğini, ülkeye önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.



KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu kabul eden Tatar, “Yeni havalimanının tamamlanmasıyla, konforumuzun, güvenliğimizin artmasıyla daha fazla ziyaretçi KKTC ekonomisine zemin kazandıracak. Bu bize umut veriyor, geleceğe daha özgüvenle bakmamıza vesile oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam ülkeye gelen ve bugün ülkede çeşitli temaslarda bulunan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nu kabul etti. Kabulde TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile konuk bakanının mevkidaşı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

-Karaismailoğlu: “KKTC’ye yakışacak bir havalimanı tamamlanmak üzere”

Kabulde ilk sözü alan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC’deki önemli yatırımlarda iş birliğinin devamı, yatırımlar konusunda daha hızlı hareket edilebilmesi için istişarelerde ve temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Yeni havalimanı terminali konusunda da önemli toplantılar yaptıklarını, inşattı inceleme fırsatı da bulduklarını söyleyen Karaismailoğlu, KKTC’ye yakışacak bir havalimanının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

-“Eksiklerin tamamlanıp havalimanının hizmet verir aşamaya gelmesi ve açılış için sözleştik”

İnşaatın yüzde 99’unun bittiğini belirten Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki iki ay içinde tüm eksiklerin tamamlanıp havalimanının yeni terminalinin hizmet verir aşamaya gelmesi ve açılış için sözleştiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti olarak yapabileceğimiz katkıların tamamını yaparak bu güzel, hayırlı hizmeti KKTC’ye sunacağız” dedi.

-“Kasım ayı itibarıyla yapımı tamamlanan yolların açılışı yapılacak”

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak KKTC’de yürüttükleri projeler olduğunu, kasım ayı itibarıyla yapımı tamamlanan yolların açılışının yapılacağını da söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bunlar ülkenin konforuna, turizmine ve ticaretine katkıda bulunacak önemli yatırımlar, altyapılar…İnşallah bitirip hizmete sunacağız… Onun çabası içindeyiz” dedi.

-Tatar: “Türkiye’nin desteğiyle ülkeye önemli yatırımlar yapıldı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yıllardır KKTC’de alt yapı çalışmalarının devam ettiğini, çevre yollarından su projesine kadar ülkeye önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

“Biraz gecikmeli olsa da proje güzel şekilde sonuçlanacak”

Yeni havalimanı terminaliyle ilgili ihaleye kendisinin Maliye Bakanı olduğu dönemde çıkıldığını anımsatan Tatar, biraz gecikmeli olsa da projenin güzel şekilde sonuçlanacağını söyledi.

TC Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ülkeyi ziyaretinde yaptığı açıklamaya değinen Tatar, yeni havalimanı terminalinin açılmasıyla büyük gövdeli uçakların da buraya ineceğini, bunun da ülke turizmine yılda en az 500 bin daha turist kazandıracağını kaydetti.

-“ Umut veriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Havalimanının tamamlanmasıyla, konforumuzun, güvenliğimizin artmasıyla daha fazla ziyaretçi KKTC ekonomisine zemin kazandıracak. Bu bize umut veriyor, geleceğe daha özgüvenle bakmamıza vesile oluyor ” dedi.

Havalimanının verimli şekilde çalıştırılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Tatar, devletle yüklenici firmanın gelir paylaşımının söz konusu olacağını, bunun iyi şekilde sürdürülmesi için iyi niyet, tecrübe ve ciddiyet gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İlgili tarafların bunu yapacağına dair umudum vardır, böyle olması gerekmektedir” dedi.

-“Yeni havalimanıyla yolcu sayı en az 8 milyona çıkacak”

Ülkeye gelen yolcu sayısının pandemi öncesi döneme ulaşmak üzere olduğunu kaydeden Tatar, yılda en az bir buçuk milyon insanın Ercan’dan gelip gittiğini, mevcut tesisin yılda en fazla 2 milyon kişiyi ağırlayabileceğini, yeni havalimanı terminaliyle yolcu sayının en az 8 milyona çıkacağını söyledi.

“Alt yapıların Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle tamamlanmasıyla verimli ve sürdürülebilir yapıya kavuşacağız”

Tatar, yol projelerine de değinerek, Lefke’ye gidip gelmenin artık çok daha kolay olduğunu, bu yolun bölgeye büyük bir hizmet olduğunu belirtti.

Ercan-Değirmenlik -Girne Dağyolu projesinin devam ettiğini ifade eden Ersin Tatar, bu projenin tamamlanmasıyla havalimanından Girne’nin doğu bölgesindeki otel ve tesislere daha kolay gidileceğini, bu güzergahı kullanacak vatandaşların da rahatlayacağını belirtti.

İskele-Karpaz yolunun büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, turizme kazandırılan ve “yeni İskele” diye adlandırılan bölgedeki trafik akışının rahatladığını ifade etti.

Köy yollarının asfaltlanmasının iyi şekilde devam ettiğini de belirten Tatar, “KKTC’deki alt yapıların Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle tamamlanmasıyla verimli ve sürdürülebilir yapıya kavuşacağız” dedi.