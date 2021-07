Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini etkisi altına alan yangınların Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü ifade ederek, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha fazla can ve mal kaybı yaşanmadan Türkiye’deki yangınların kontrol altına alınması, söndürülmesi ve bir kez daha böyle olayların yaşanmaması temennisini dile getiren Tatar, yaraların sarılmasında her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’deki yangınlarla ilgili olarak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Anavatan Türkiye’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Muğla ile çeşitli bölgeleri etkisine alan yangınlar Kıbrıs Türk halkını derinden üzmüş, yüreklerimizi yakmıştır.

Kıvançta ve tasada her zaman birlikte olduğumuz Anavatan Türkiye’nin acısı da bizlerin acısıdır. El ve gönül birliğiyle yaraların sarılacağına yürekten inanırken, Anavatan Türkiye’mize en içten ve en samimi duygularımla şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, yaraların sarılmasında her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu da belirtirim.

Yangınların yaşandığı bölgelerde yangınları kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarını yakınen takip ederken, pek çok bölgede yangınların kontrol altına alındığını, diğer bölgelerde de yangınları söndürme çalışmalarının başarıyla devam ettiğini öğrenmiş bulunuyorum.

Dileğim ve temennim daha fazla can ve mal kaybı yaşanmadan tüm yangınların kontrol altına alınması, söndürülmesi ve bir kez daha böyle olayların yaşanmamasıdır.

Yangınlarda yaşamlarını yitiren soydaşlarımıza Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim.”