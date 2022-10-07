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Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’den Bazı Belediye Başkanlarını Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve Hatay İl Başkanı Yusuf Bulanık’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’den Bazı Belediye Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve Hatay İl Başkanı Yusuf Bulanık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs türkü arasındaki kadim bağların çok değerli olduğunu, hedeflerinin daha güçlü bir KKTC’yi, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak yaşatabilmek olduğunu söyledi.

Tatar konuşmasında, “Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz, her zaman gönül ve kader birliği içerisindedir. Temennimiz; kültürümüzü, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatabilmek, yeni nesillere bunu aktarabilmek ve daha güçlü bir yapı içerisinde KKTC’yi Türk kimliği ile yaşatabilmektir. Burası bir Türk diyarıdır.

Aramızdaki bağların daha da güçlenmesi, halklarımıza da mesaj vermektedir. Biz birlikteyiz ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM’de yaptığı konuşmayla bize tam destek verdi. ‘Şimdiye kadar ambargo ve izolasyonlar altında bir zulüm yaşatılan Kıbrıs Türk halkına artık yaptığınız yeter, bundan vazgeçin çünkü bu yaptığınız uluslararası camiayla BM’nin kendi ilkesiyle ters düşmektedir.

Kıbrıs Türkü’nü uluslararası toplumdan kopartmak için yaptığınız bütün bu haksızlıklara bir son verin. Sizi, KKTC’yi tanımaya çağırıyorum’ demesi mutluluk vericidir. Kendisine teşekkür ederim. Sizin de onların liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin her zaman yanında olmanız, bize güç vermektedir. Burada çeşitli uluslararası oyunlar da oynanmaktadır. Rum-Yunan ikilisinin zihniyeti, Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona ermesi yönündedir. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC iş birliğinin, milli ve kadim bir iş birliği olduğunu, milletimizin geleceği için çok değerli olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet temelinde olması gerektiğini belirten Tatar, “Umuyoruz ki önümüzdeki süreçte bütün bu çalışmalarla ülkemizin daha fazla kabul görmesi ve tanınması için önemli adımlar atılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra Hatay’dan çok sayıda insanın Kuzey Kıbrıs’a geldiğini bunların Kıbrıs Türkü ile kaynaştığını kaydetti.

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