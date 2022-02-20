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Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy’un Ankara’daki Merkezini Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy’un Ankara’daki Merkezini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy’un Ankara’daki Merkezini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, Ankara temasları çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Ankara'daki merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının haklı egemenlik mücadelesinin sona erdirilmesine ve anavatan Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının haklı bir mücadele verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

"Medeniyetler çatışmasıyla bizleri Kıbrıs'tan bir bakıma dışlamak, Kıbrıs'ın Rum tarafına ait olması için yapılan çeşitli soykırıma varan faaliyetlere Kıbrıs Türk halkı her zaman direnmiştir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle verdiği mücadelede Kıbrıs'ta iki ayrı halktan biri olduğunu, bu mücadelenin de egemenlik temelinde verilen bir mücadele olduğunu göstermiştir."

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Kıbrıs'ta gelinen noktada ancak iki ayrı egemenlik temelinde iş birliği geliştirilebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; "Kıbrıs Türk halkı olarak haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, egemenliğimizin elimizden alınmasına ve anavatan Türkiye'yle bağımızın kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu tüm dünyayla paylaymış vaziyetteyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, büyük Türk dünyasının bir parçası olarak Türklük mücadelesi verdiklerini ve Kıbrıs'ta iki ayrı halkın mevcut olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının kendi tarihleri ve kültürleriyle ayrı bir halk olarak geleceğini tayin etme hakkına sahip bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haklı mücadelemizin kutsal ve değerli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY çatısı altında yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi. 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a, Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 880. doğum yılına ithafen hazırlanan hatıra madalyası takdim edildi.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’a da Kaseinov tarafından, TÜRKSOY 5. Fotoğrafçılar Buluşması foto albümü takdim edildi.

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Ziyaretin başında, FODER’in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden esintiler ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri” sergisi de gezildi.

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