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Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye döndü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek oradaki Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Daha sonra Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından kendisine “fahri doktor” unvanı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda bir de konferans verdi.  

Ziyaretin ikinci gününde, Ankara Kulübü Derneği’nde düzenlenen bir törende, Seymen Başı Cepkeni giydirilerek “Seymen Başı Beratı” takdim edilen Cumhurbaşkanı Tatar, akşamüstü yurda döndü.

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