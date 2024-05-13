  • BIST 10180.02
  • Altın 2431.231
  • Dolar 32.2121
  • Euro 34.7405
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıyoruz

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkleri'nin Kıbrıs'ta eşit iki halktan biri olduğunu vurgulayarak, “Rumların bizden daha fazla bir şey yok. Onlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıyoruz

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Eşitlik temelinde bir anlaşmaya varız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın uluslararası bir platformda Kıbrıs Türk halkını temsil etmesinden gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütlerinin de Kıbrıs Türk halkının mücadelesine önemli katkı sağladığını vurguladı

Tatar, “Biz Kıbrıs’ta iki halkın eşitiyiz. Rumların bizden daha fazla bir şey yok. Onlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz. Eşitlik temelinde bir anlaşmaya varız” dedi.

Ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıyoruz"

Hemşirelerin yüreğinde insan ve ülke sevgisiyle görev yaptığını da kaydeden Tatar, “Bunu en iyi bilenlerden biri de benim” dedi.

Tatar, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bilimsel gelişmeler ışığında onlara sunulan imkanların geliştirilmesi için Sağlık Bakanı’nın, Başbakan’ın, Maliye Bakanı’nın bütçe imkanlarını da zorlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıldığını vurguladı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen'in serzenişte bulunduğu konuşmasına da işaret eden Tatar, bunu hoşgörüyle karşıladığını  ifade ederek Maliye Bakanı olduğu dönemde benzer açıklamaları Oğuz Köse'den dinlediğini ifade etti.

Tatar, konuşmasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri’ye, Şampiyon Meleklere ve yakın zamanda hayatını kaybeden mesleğin öncü isimlerinden Firdevs İslamoğlu’na rahmet diledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği, sağlıkçıların her gün “şiddetle yüz yüze” geldiğine dikkat çekti!13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:07
  • Tam 65 kilogram... En fazla yağış Sandallar'a...13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:06
  • Berova, ‘E-Bordro Uygulaması’nın hayata geçtiğini duyurdu13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:24
  • Erdoğan: KKTC’nin haklarını yok sayan adımlar, maalesef bugüne kadar atmosferi zehirledi13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:48
  • Denizde kaybolan 2 balıkçıdan hala haber yok!13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:44
  • Gözler yarınki toplantıda... Asgari Ücret masası yeniden toplanacak...13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:43
  • Tatar, Holguin’i kabul edecek13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:25
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:23
  • Meclis toplanıyor13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:05
  • Şehit Fuat Niyazi askeri törenle defnedildi12 Mayıs 2024 Pazar 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti