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Cumhurbaşkanı Tatar: Ulu Önder Atatürk’ün Çizdiği Yoldan Ayrılmayacağız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu BüyükÖnder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar: Ulu Önder Atatürk’ün Çizdiği Yoldan Ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu BüyükÖnder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yok edilmek istenen bir milleti ayağa kaldıran, Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmin pençesinden kurtararak bir devlet kuran 20. yüzyılın en önemli komutanı, devlet adamı ve inkılapçısı Mustafa Kemal Atatürk'ü

83. ölüm yıl dönümünde hasretle anarım. Kıbrıslı Türkler, Atatürk’ün izinden yürüyerek kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile yıllarca varoluş ve özgürlük mücadelesi içinde çok bedeller ödeyip şehitler vererek kendi devletini kurmuştur. Halkımız ilelebet Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacak; egemenliğinden, istiklalinden, inkılaplarından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyecektir. Ruhu şad olsun.

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