  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Orkide Yürüyüşü'ne katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Orkide Yürüyüşü’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Orkide Yürüyüşü'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kanser Araştırma Vakfı’nın Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (Cengo-V) iş birliğinde geleneksel olarak düzenlediği 

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin kanser bilgilendirme ve farkındalık standının da bulunduğu etkinlikte, bilimsel çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ve ülkemizin kurum ve kuruluşlarının konu ile ilgili büyük duyarlılık ortaya koymakta olduklarını ve elden geldiğince bilimsel çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini dile getirdi. 

“Bu yürüyüşle bugün bir kez daha sağlığımıza önem vermemiz gerektiği mesajını veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sürekli olarak sağlığımızı korumak ve tüm hastalıklara karşı korunabilmek için spor ve yürüyüşün önemine işaret etti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Maaş kesintileri şampiyon melekler derneğine aktarılacak"09 Nisan 2023 Pazar 12:17
  • Tatar, Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin Ödül Töreni’ne katıldı09 Nisan 2023 Pazar 12:15
  • TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden, KKTC ve 4 ülkeye 20 bin koli gıda yardımı09 Nisan 2023 Pazar 12:02
  • Ülke Geneli Trafik Denetimi09 Nisan 2023 Pazar 11:07
  • Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Tasarrufu09 Nisan 2023 Pazar 10:51
  • HP bazı ilçelerde yeni yönetim kurullarını belirledi09 Nisan 2023 Pazar 10:20
  • Yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi!09 Nisan 2023 Pazar 10:06
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak09 Nisan 2023 Pazar 10:04
  • Şampiyon Melekler için tasarlanan kırlent ve kupalar satışa çıkarıldı09 Nisan 2023 Pazar 09:28
  • Arıklı: Meteoroloji Dairesi, Küresel Meteoroloji Ağının Parçasıdır09 Nisan 2023 Pazar 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti