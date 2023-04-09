Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Orkide Yürüyüşü'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kanser Araştırma Vakfı’nın Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (Cengo-V) iş birliğinde geleneksel olarak düzenlediği

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin kanser bilgilendirme ve farkındalık standının da bulunduğu etkinlikte, bilimsel çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ve ülkemizin kurum ve kuruluşlarının konu ile ilgili büyük duyarlılık ortaya koymakta olduklarını ve elden geldiğince bilimsel çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

“Bu yürüyüşle bugün bir kez daha sağlığımıza önem vermemiz gerektiği mesajını veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sürekli olarak sağlığımızı korumak ve tüm hastalıklara karşı korunabilmek için spor ve yürüyüşün önemine işaret etti.