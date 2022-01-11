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Cumhurbaşkanı Tatar ve Sucuoğlu'ndan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ta bugün 03.07’de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar ve Sucuoğlu'ndan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ta bugün 03.07’de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Tatar ve Sucuoğlu, depremde, aldıkları bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Baf açıklarında saat 03.07’de meydana gelen depremin tüm bölgede hissedildi… Sivil Savunma Başkanı’ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da “Saat 03.10 da Akdeniz’de Baf açıklarında 6.4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

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