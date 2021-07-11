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Cumhurbaşkanı Tatar, Yarın Türkiye’ye Gidecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur, Mersin ve Silifke'de bir dizi toplantı ve etkinliklere katılmak, üst düzey yetkililer ve  sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye Cumhuriyeti’ne gidecek.
Cumhurbaşkanı Tatar, Yarın Türkiye’ye Gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur, Mersin ve Silifke'de bir dizi toplantı ve etkinliklere katılmak, üst düzey yetkililer ve  sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye Cumhuriyeti’ne gidecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, davetli olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından Anamur'da düzenlenecek olan toplantı ve etkinliklere katılmak üzere, yarın sabah 09.00'da KTTO heyetiyle birlikte Girne Limanı'ndan  hareket edecek.

Tatar, Anamur'da etkinliklere katıldıktan sonra, üst düzey yetkililer ve  sivil toplum örgütleriyle temas ve görüşmelerde bulunacak, Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek.

Toplantılara ve TV programlarına da katılacak olan Tatar, Kıbrıs konusuyla ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulunacak.

ALAKÖPRÜ BARAJI'NI DA ZİYARET EDECEK

Açıklamaya göre, KKTC'ye Su Temini Projesi'nin en önemli ayağı olan Alaköprü Barajı'nı da ziyaret edecek olan Tatar, Anamur Barajı'nın inşasında  köylerini “büyük bir fedakarlıkla” terk eden ve "Kıbrıs Türk halkı için helal olsun" diyen dört köyün halkıyla bir araya gelecek.

Erdemli-Avgadı bölgesinde, adının verileceği Dinlenme Parkı’nın temel atma törenine katılacak olan Tatar, daha sonra Mersin'e hareket edecek.

Mersin ve Silifke'de düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs gazileri ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelecek.

Tatar temaslarını tamamladıktan sonra, 15 Temmuz Perşembe sabah saat 06.00'da Adana Şakir Paşa Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı’na hareket edecek.

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