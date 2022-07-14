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Cumhurbaşkanı Tatar, yeni İzmir Başkonsolosu İnanıroğlu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, yeni İzmir Başkonsolosu İnanıroğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, yeni İzmir Başkonsolosu İnanıroğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İzmir Başkonsolosu olarak atanan Ayşe Volkan İnanıroğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, İnanıroğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

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