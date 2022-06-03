Cumhurbaşkanı Tatar yeni Kamu-İş yönetimini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu-İş 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar yayınladığı mesajda şöyle dedi: “Kamu-İş 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çalışma yaşamına ve Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu için yapacakları katkı nedeniyle şimdiden teşekkür ediyorum.

Kamu-İş yönetiminin, görev süreleri boyunca üyelerinin hak ve çıkarlarını korumanın yanı sıra, devlet mekanizması içerisinde yer alan önemli bir işçi sendikası olarak, halkımızın beklediği hizmetlere de odaklanacağına olan inancımı vurgularken, yönetim kuruluna üstün başarılar diliyorum.”