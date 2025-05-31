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Cumhurbaşkanı Tatar, yeni sınır kapıları açılması önerisini yineledi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı televizyon programında Türk tarafının kapıların açılması yönündeki önerisini yinelerken, Rum tarafından herhangi bir açılım olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, yeni sınır kapıları açılması önerisini yineledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TV 2020’ye bağlanarak, canlı yayına katıldı ve sınır kapıları konusundaki soruları yanıtladı.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile istişare yapıldıktan sonra, Türk tarafının geçiş kapılarıyla ilgili önerisinin Haspolat ile Akıncılar-Limya kapılarının açılması yönünde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapıların açılmasının trafik yoğunluğunu azaltacağını belirtti.

Bu olumlu ve yapıcı öneriye rağmen, bu konuda Rum tarafından maalesef herhangi bir açılımının olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Haspolat ve Akıncılar kapıları önerisine karşılık Rum tarafının Kiracıköy’den Erenköy'e uzanan, sadece güneyden güneye transit geçiş sağlayacak bir açılım istediğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy veya Kiracıköy’den “Güney’den Güney’e” geçişi sağlayacak bir koridor önerisinin hem güvenlik hem de diğer açılardan kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu durumun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

 

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