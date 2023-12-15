Cumhurbaşkanı Tatar 'Yılın Onur Ödülü'ne layık görüldü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de yayın yapan Radyo Efebey tarafından düzenlenen 2023 Yılının Enleri’nde “Yılın Onur Ödülüne” layık görüldü.

Adana Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına ödülünü KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli aldı.

Ödül töreninde yer alamayan Cumhurbaşkanı Tatar, gönderdiği yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğim ilk günden beridir Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Halkı ile iyi ilişkiler geliştirmek adına büyük bir çaba sarfetmekteyim. Bu uğurda il il dolaştığım Anadolu’da karşılaştığım ilgi, sevgi ve misafirperverlik beni ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Şahsım ve halkımın gözünde Kıbrıs Türk Halkı ile Türkiye Halkı ayrılmaz bir bütünün iki tarafıdır.

Kıbrıs’ta yaşanan tüm zulüm ve soykırım girişimlerine rağmen Türklüğü korumayı başaran Kıbrıs Türk Halkı ve garantörlük haklarını kullanarak 1974 Mutlu Barış Harekatı ile adaya barış getirmek amacı ile gelmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin ilelebet sıkı bir şekilde sürmesi en büyük temennimizdir.

100. yılını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu yıl 40. Yılını tamamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yeni Türk yüzyılında daha büyük projelere imza atarak gerek Mavi Vatanda gerekse uluslararası platformda ses getireceğine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız iki ayrı devlet tezinin Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası arenada kabul göreceğine olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarafıma tevdi edilen “Yılın Onur Ödülü” için yürekten teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim”