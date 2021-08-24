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Cumhurbaşkanı Tatar: Yoğun bakımda yatanların yüzde 85’i aşısız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Koronavirüs aşısına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tatar: Yoğun bakımda yatanların yüzde 85’i aşısız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Koronavirüs aşısına dikkat çekti.

“Sağlığımıza dikkat edelim” ifadelerini kullanan Tatar, henüz aşı olmayanlara aşı çağrısında bulunarak aşılı olanların bulaş riskinin daha az olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan aşılı olanların Koronavirüsü daha hafif geçirdiğini de belirten Tatar, “Yoğun bakımda yatanların yüzde 85’i aşısız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşımı şu şekilde: ‘İyi günler diliyorum.. sağlığımıza dikkat edelim.. aşılı olmayanlar en erken zamanda aşı olmalı.. aşılı olanlarımızın bulaş riski daha az, haliyle Covid’in yayılması büyük ölçüde yavaşlar.. ve aşılı olanlar daha hafif geçiriyorlar.. yoğun bakımda yatanların %85’i aşısız‘ 

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