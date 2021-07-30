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Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK Başkanlarını Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK Başkanlarını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK’ın çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, dünyadaki değişimlere adapte edecek mekanizmaların kurulması ve topluma katkılarının sağlanması hususunda üniversiteleri değerlendirdiklerini, kurumsal akreditasyon süreçlerini yaptıklarını söyledi.

Elmas, bugün imzalanan protokolle KKTC’deki üniversitelerin uluslararasılaşması ve anlaşılmasına katkı koyacak adımlar atıldığını kaydetti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da, iş birliği, denetleme ve akreditasyon süreçlerinin Türkiye’de uygulanan ve dünya ile uyum içerisinde olan süreçlerin KKTC üniversitelerinde de uygulanmasını öngören protokol hakkında bilgi vererek, teşekkür etti.

Avcı, YÖDAK’ta devraldığı bayrağı ileriye taşıma sözü verdiğini hatırlatarak, bugün iki kurum arasında önemli bir anlaşmanın imzalandığını, güçlü bir kurum olan YÖKAK’ın YÖDAK’a verdiği desteğin önemini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI TATAR: “YÜZYÜZE EĞİTİM ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, pandemi koşullarında yapılan çalışmaların büyük anlam taşıdığına işaret ederek, KKTC’de yükseköğretim ve üniversiteler için yıllardan beridir çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti.

Ekonomik olarak üniversitelerin faaliyetlerini sürdürmeleri hem de ülkenin tanıtımı hususunda çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelede milli dava uğruna yapılan tüm çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

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100 bine yakın öğrencinin KKTC’de eğitim almasının ekonomiye büyük katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, öğrenci akışının durmasının ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, alınacak kararların Başbakanlık ile danışılarak ve istişare edilerek alınması gerektiğine de işaret etti.

“YÜKSEKÖĞRETİMDE BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTIK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği sayesinde bugünlere gelindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin tecrübesi, bağlantıları, ülkemize aktardığı imkanlar ve her türlü katkı ile yükseköğretimde bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Ülkede, dünyada farklı ülkelerle yarışabilecek durumda olan üniversiteler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir başarıya imza atıldığını, bu konuda yanlışlara izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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