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Cumhurbaşkanı Tatar: Yükseköğretim Sektörü Ekonomi ve Tanıtım İçin Fevkalade Önemli

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Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, YÖDAK Başkanı ile birlikte pandemi koşullarında sağlıklı bir şekilde süreci yönetebilmenin öneminin bilinciyle üniversitelerin gelişebilmesi ve her türlü yeni düzenlemeleri gözden geçirdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar: Yükseköğretim Sektörü Ekonomi ve Tanıtım İçin Fevkalade Önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, YÖDAK Başkanı ile birlikte pandemi koşullarında sağlıklı bir şekilde süreci yönetebilmenin öneminin bilinciyle üniversitelerin gelişebilmesi ve her türlü yeni düzenlemeleri gözden geçirdiklerini ifade etti.

“YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ KKTC EKONOMİSİ VE ÜLKE TANITIMI AÇISINDAN FEVKALADE ÖNEMLİ”

KKTC’nin eğitim alanında çok mesafe aldığının bir gerçek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerde 140 farklı ülkeden öğrencinin ve 40 farklı ülkeden de öğretim görevlisinin bulunduğunu memnuniyetle öğrendiğini kaydetti.

“Tüm bunlar, farklı ülkelere KKTC’nin tanıtımının ifadesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretim sektörünü nitelikli bir şekilde sürdürmenin ve koruyabilmenin KKTC ekonomisi ve ülkemizin tanıtılması açısından önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin kurulmasına öncülük eden ilk kurucuları ve emeği geçenleri yâd ettiği konuşmasında, 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünün Kurban Bayramı’nın ilk gününün 20 Temmuz’a denk gelmesiyle bu yıl 20 Temmuz’un daha da anlamlı kutlanacağını ve KKTC’nin kurumsal yapısıyla kökleşmesi bağlamında önemli mesajların verileceğini söyledi.

“KURUMSAL YAPISIYLA EĞİTİM VE SAĞLIK SİSTEMİYLE GÜÇLÜ BİR DEVLET”

Covid 19 nedeniyle gelişen sıkıntılar olduğunu ancak KKTC’de sağlık sektöründeki yatırımlarla sağlık sisteminin güçlenmesinin geleceğe umutla bakabilme açısından önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar,  “Burada kurumsal yapısıyla, eğitim ve sağlık sistemiyle güçlü bir devlet vardır” dedi. Bu nedenle tüm dünyaya ancak yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliği ile eşitlik temelinde bir anlaşmanın olabileceğini Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle duyurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon defterinin artık kapandığını kaydetti.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, KKTC üniversitelerinin ekonomiye büyük katkılar sağladığını ve üniversitelerin Kıbrıs Türk halkının dünyaya tanıtılmasında ve uluslararası alana açılmada önemli katkılar yaptığını ve dünyada KKTC’nin yükseköğretim adası olarak yer bulduğunu sözlerine ekledi.

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