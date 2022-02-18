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Cumhurbaşkanı Tatar, Yusuf Taçoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT’nin ilk mensupları arasında yer alan  UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Yusuf Taçoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT’nin ilk mensupları arasında yer alan  UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TMT ilk mensuplarından biri olan, Lefkoşa’nın tanınmış siması, UBP Milletvekili Sayın Hasan Taçoy’un kıymetli babası Yusuf Taçoy’un (Terzi Yusuf) vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve UBP camiasına başsağlığı dilerim.”

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