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Cumhurbaşkanı Tatar, Zayder’in Kadın El İşleri Sergisini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) “İhtiyaçlı Değil Üreten Kadın” projesi kapsamında açtığı, kadın el işlerinden oluşan sergisini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Zayder’in Kadın El İşleri Sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) “İhtiyaçlı Değil Üreten Kadın” projesi kapsamında açtığı, kadın el işlerinden oluşan sergisini ziyaret etti.

Tatar, KKTC’nin her köşesinde toplumsal faydaya ve ihtiyaca yönelik faaliyetlerin olması gerektiğini belirterek, “Çalışmaların takdir edilmesi, desteklenmesi önemli” dedi.

Sergiyi, atölyeyi ve derneğin ikinci el kıyafet satılan bölümünü ziyaret eden Tatar, kadınların sadece el işlerinde değil, geri dönüşümde de çok güzel eserler yarattığını belirtti.

ZAYDER’in toplumsal faydaya ve ihtiyaca yönelik çalışmalar yürüten bir dernek olduğunu kaydeden Tatar, burada kadınlara eğitim ve kurs da verildiğini ifade etti.

Geçmişte Dernek Başkanı Rabia Özcömert ile bir takım projeler yürüttüklerini, bundan sonra da böyle projelerde birlikte olacaklarını dile getiren Ersin Tatar, diyaloğa, iletişime, devletin sivil toplum örgütlerine sağlayacağı desteğin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ZAYDER bünyesinde oluşturulan dikiş atölyesine makine bağışında bulunan TİKA’ya da teşekkür etti.

Her ülkede olduğu gibi, KKTC’de de özellikle de pandemi döneminde bazı eksiklikler yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, sıkıntıların aşılmasında toplumsal dayanışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Rabia Özcömerit’in verdiği bilgiye göre, “İhtiyaçlı Değil Üreten Kadın” projesine 85 kadınla başlandı. Atölyede maske, organik oyuncak (amigurumi) üretiliyor; el işleri, ahşap boyama yapılıyor. Kadınlar kullanılmayan, atılan eşyaları da dönüştürüyor.

ZAYDER, kadınlara ahşap boyama, İngilizce, okuma- yazma kursları da veriyor.

Sergi 26 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. 26 Aralık’tan sonra da dileyenler atölyedeki çalışmaları yerinde görebilecek, buradan alışveriş yapabilecek, istediği ürünlerin siparişlerini verebilecek.

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