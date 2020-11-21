Cumhurbaşkanı Tatar Ziyamet, Yeşilköy Ve Yeni Erenköy’de İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı, yaşanan doğal afetten etkilenen yurttaşları evlerinde ziyaret ederek durum incelemesi yaptı ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğal afetten etkilenen Ozanköy’de sabah saatlerinde incelemelerde bulunmasının ardından, Karpaz bölgesini ziyaret ederek Ziyamet, Yeşilköy ve Yeni Erenköy’de de incelemelerde bulundu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kötü hava şartların nedeniyle yaşanan doğal afetin maddi zarara yol açtığı Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi ve Yeni Erenköy’de öğle saatlerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’a Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı, yaşanan doğal afetten etkilenen yurttaşları evlerinde ziyaret ederek durum incelemesi yaptı ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Ziyamet’te gerçekleştirdiği konuşmada Yeşilköy merkezli bir sel felaketi yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan sıkıntıların çözülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Teknecik Elektrik Santrali’nde hortum nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sabaha kadar çalışmalarını sürdüren KIB-TEK personeline teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Girne bölgesinde hasar tespit çalışmalarının sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların sarılması için eşgüdümlü çalışmalarını yürüten devletin kurum, kuruluşlarına ve yurttaşlara teşekkürlerini iletti.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki kalabalık heyetin Maraş ve iki devletli çözüm konusunda dünyaya verdiği net mesajların öneminin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olacağını kaydetti.

Konuşmasının devamında hükümet kurulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin halka hizmet için fedakârlık yaparak hükümetin bir an önce kurulması temennisi dile getirdi.

Devletin sahipsiz olmadığına, yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevinin başında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, ihtiyaç halinde, ivedi bir karar alınması gerekmesi durumunda Anayasal hakkı olarak Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebileceğini de anımsattı.

T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaşanan doğal afetle ilgili Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna dair açıklamasından duyduğu mutluluğu belirten Cumhurbaşkanı, yaraların bir an önce sarılması için ivedilikle başlanan çalışmaların artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında KKTC’de salgına yönelik alınan sağlık tedbirlerinin olumlu sonuçlar vermesinden de duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erenköy Belediyesi’ne yaptığı konuşmada ise vatandaşın müsterih olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, gereken tüm tedbirlerin ve çalışmaların artarak süreceğini vurgulayarak, gece gündüz çalışmalarını sürdüren tüm yetkili ve çalışanlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de KKTC devletine doğal afet nedeniyle gereken tüm yardımı yapmaya hazır olduğunu yineledi.