Cumhurbaşkanı Tatar'a Akademisyen Emete Gözügüzelli'den kitap takdimi

Akademisyen Emete Gözügüzelli, “Uluslararası Deniz Hukuku-Türk Denizleri ve Olmazsa Olmaz (Sine Qua Non) İlkeler” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmanın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve Mavi Vatan’da Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına yönelik verilen mücadeleye ışık tutacağına inancını belirterek Gözügüzelli’ye çalışmalarında başarılar diledi.
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