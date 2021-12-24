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Cumhurbaşkanı Tatar’a Kırşehir’de Fahri Doktora Takdim Edildi

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Cumhurbaşkanı Tatar’a Kırşehir’de Fahri Doktora Takdim Edildi
Cumhurbaşkanı Tatar’a Kırşehir’de Fahri Doktora Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde “Fahri Doktora” takdim edildi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Fahri Doktora takdim töreni sonrası “Mavi Vatan” konulu konferans da verdi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KKTC ve Türkiye bayrakları eşliğinde öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandığı tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, üniversite tanıtım filmi ve Cumhurbaşkanlığı videosunun gösterilmesiyle başladı. 

Üniversite rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’a, senato kararıyla; KKTC’nin yüksek menfaatlerinin korunması, Kıbrıs Türk halkının onur ve haysiyetinin uluslararası toplum nezdinde muhafazası, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarları koruması, her platformda savunması ve Türk milletinin saygınlığına yaptığı katkılar dolayısıyla uluslararası ilişkiler alanında “Fahri Doktora” takdim edildi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, takdim törenin ardından yaptığı konuşmada, kendisi için düzenlenen bu güzel ve anlamlı karşılama töreninden onur duyduğunu ifade etti ve teşekkür etti. 

Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlatarak, acılarla büyüdüğü bir dönem yaşadığını kaydetti, Rumların yaptığı saldırılar ve katliamları hatırlattı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte adada yeni bir siyaset yürütüldüğünü ifade eden Tatar, hala bazı yanlışlarla yola devam edilmesinin beklendiğini ancak bunu bekleyenlerin karşılarında kendilerini bulduğunu söyledi. 

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının ve Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması için Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından 80 bin şehit verilerek alındığını anlattı. 

Kıbrıs adasının Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını söyleyen Tatar, Rum Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta hiç bir dönem yönetimde olmadığını, Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman Rum boyunduruğu altına girmediğini girmeyeceğini vurguladı. 

Tatar, Osmanlı Devletinin adayı İngiltere’ye kiraladığını ancak İngiltere adadan çıkarken adayı tekrar Osmanlı’ya bırakması gerekirken Rum Yunan ikilisinin adaya nüfus taşıdığını ve nüfusun Türklerin aleyhine döndürdüğünü kaydetti. 

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Atatürk inkilaplarına bağlı olarak hareket ettiğini, Enosis’e, adanın Yunanistan’a bağlanmasına karşı durduğunu anlattı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucusu olduğunu, Türkiye’nin de garantör ülke olarak yer aldığını anlattı. 

Ortaklık Cumhuriyetinin Rum Yunan ikilisi tarafından yıkıldığını, Kıbrıs Türk halkının adadan atılması için saldırılar katliamlar yapıldığını anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının direndiğini, hiç bir zaman pes etmediğini, teslim olmadığını söyledi. 

Tatar, Türkiye’nin de Kıbrıs Türk halkını hiç bir zaman yalnız bırakmadığını, Kıbrıs Türk halkının katledilmesine seyirci kalmadığını ve 1974’te harekatı gerçekleştirerek, adaya barışı getirdiğini, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. 

Yıllardır Kıbrıs’ta müzakerelerin sürdüğünü, ancak Kıbrıs’a barışın 1974’te geldiğini, eksik olanın anlaşma olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta artık iki devlet olduğunu, 60 yıldır bunun böyle olduğunu, Kıbrıs Türk halkının egemen ve bağımsız olarak varlığını devleti çatısı altında sürdürdüğünü söyledi. 

Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletini kurarak bu bölgede Türk ulusunun güvenliğinin korunması açısından önemli bir yere geldiğini ifade etti. 

KKTC’nin bölgede öneminin arttığına işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının doğu Akdeniz’de haklarının olduğunu, müzakere masasında da Türkiye’nin desteğiyle Türk milletinin hak ve hukukunu koruduğunu söyledi. 

Federasyon meselesinin bittiğini, çünkü iki tarafın Federasyondan çok ayrı şeyler anladığını, süreç içerisinde KKTC’nin ortadan kalkacağını ve “Sıfır asker sıfır garanti” noktasına gelineceğini anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük bir maceraya atılmasına müsade etmeyeceklerini söyledi. 

Gerçekleri herkesin, özellikle gençlerin bilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının menfaati ve geleceğinin Türkiye’nin garantörlüğüne bağlı olduğunu ve bundan Asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. 

Mavi vatanda da Türkiye ile birlikte birlik beraberlik içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Tatar, Türkiye ile karşılıklı temasların, birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı, “Aramızdaki bağları hiç bir güç koparamaz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine verilen Fahri Doktora unvanından da onur duyduğunu söyledi, teşekkür etti.

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