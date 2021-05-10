  • BIST 1.460
  • Altın 488,152
  • Dolar 8,2463
  • Euro 10,0291
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Cumhurbaşkanı Tatar:Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum

» »
Cenevre zirvesi sonrasında Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendiren Tatar, Genel Kurul salonuna geçmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar:Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cenevre zirvesi öncesi Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmediğine” yönelik eleştirileri kabul etmediğini kaydederek, “İlgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Ne söylediysek onu yaptık” dedi.

 

COVİD-19 nedeniyle o günlerde çok dikkatli davrandığını, bulaşın ya da temasın toplantıyı riske atacağını kaydeden Tatar, “Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu” şeklinde konuştu.

 

Cenevre zirvesi sonrasında Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendiren Tatar, Genel Kurul salonuna geçmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

 

Şeref Salonundaki görüşmede basına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Meclis’i bilgilendirmediğine yönelik” eleştirileri de yanıtladı.

 

Cenevre öncesindeki dönemde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın temaslı olduğunu, bir takım tedirginlikler yaşandığını kaydeden Tatar, çok zor şartlarda gerçekleştirilecek Cenevre zirveni riske atmamak için o dönemde çok dikkatli davrandığını söyledi.

 

Bulaşın yaşanması ya da temaslı olması halinde toplantının riske gireceğini belirten Tatar, “Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu” dedi.

 

Cumhuriyet Meclisi’nden de bu anlayışla davet gelmediğini ifade eden Ersin Tatar şöyle devam etti:

 

“Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum. Ben mümkün olduğunca parti başkanlarını, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde söylediklerimiz, açıklamalarımız, Türkiye ile istişarelerimiz… Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ne söylediysek onu yaptık. Evet, kolay bir süreç değil. Süreci, doğru olan yapıldı diye değerlendiriyorum.”

 

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cenevre zirvesi sonrası Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’ne yaptığı ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi, teşekkürlerini iletti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayram Süresince Ercan’da Koronavirüs Önlemleri Artırıldı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:15
  • TMT Mücahitler Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” Dizisi Yapımcılarını Tarihsel Gerçeklerle Çelişmemeye Çağırdı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:07
  • K.T Engelliler Federasyonu hafta dolayısıyla basın toplantısı düzenledi10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:01
  • MHD İnsan Ticaretine Karşı Mücadele İçin Görüşmelerine Devam Ediyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:24
  • Güneyde "SafePass" Dönemi10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:07
  • Denktaş'ın Eski Danışmanı Sabahattin İsmail'den zehir zemberek açıklamalar!10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:59
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’i bilgilendiriyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:41
  • EÖP'den Metehan Kara Kapısı'nda Eylem10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:34
  • Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı AB Dışişleri Konseyi toplantısına katılıyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti